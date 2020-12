Am Kader vum Intercontinental GT Challenge fiert den Dylan Pereira op engem Porsche 911 GT3 R d'9-Stonne-Course vu Kyalami a Südafrika.

Nëmmen 12 Teams hu sech fir dës lescht Course vum Intercontinental GT Chellenge ugemellt, ma dorënner awer d'Crème de la crème vum internationale GT-Sport. Wierksfuerer vu Porsche, Bentley, Audi, BMW an Honda sinn hei am Asaz.

Als eenzegt Pro-Am-Team ass dat vu Lechner Racing gemellt, dëst mat de Piloten Saul Hack, Andre Bezuidenhout an eben dem Lëtzebuerger Dylan Pereira.

# Team Mark Pilot 1 Pilot 2 Pilot 3 Auto Klass 7 Bentley Team M-Sport Bentley Jules Gounon Maxime Soulet Jordan Pepper Bentley Continental GT3 Overall 8 Bentley Team M-Sport Bentley Alex Buncombe Seb Morris Oliver Jarvis Bentley Continental GT3 Overall 9 Lechner Racing Porsche Saul Hack Andre Bezuidenhout Dylan Pereira Porsche 911 GT3 R Pro-Am 12 GPX Racing Porsche Matt Campbell Patrick Pilet Mathieu Jaminet Porsche 911 GT3 R Overall 30 Team Honda Racing Honda Mario Farnbacher Renger van der Zande Bertrand Baguette Honda NSX GT3 2019 Overall 31 Audi Sport Team WRT Audi Markus Winkelhock Kelvin van der Linde Dries Vanthoor Audi R8 LMS GT3 Overall 32 Audi Sport Team WRT Audi Mirko Bortolotti Charles Weerts Frederic Vervisch Audi R8 LMS GT3 Overall 34 Walkenhorst Motorsport BMW Augusto Farfus Nicky Catsburg Sheldon van der Linde BMW M6 GT3 Overall 35 Walkenhorst Motorsport BMW Martin Tomczyk David Pittard Nicholas Yelloly BMW M6 GT3 Overall 44 Audi Sport Team Car Collection Audi Mattia Drudi Patric Niederhauser Christopher Haase Audi R8 LMS GT3 Overall 45 Car Collection Audi Martin Lechman Milan Dontje Dennis Marschall Audi R8 LMS GT3 Silver 54 Dinamic Motorsport Porsche Laurens Vanthoor Earl Bamber Kevin Estre Porsche 911 GT3 R Overall

Beschtzäit fir den Dylan Pereira an 1. Test-Session

En Donneschdeg waren zwou Test-Sessiounen an de fräien Training. Hei konnt den Dylan Pereira dann och direkt an der 1. Session op sech opmierksam maachen, andeems hien déi absolut Beschtzäit gefuer ass.

Hien huet um Porsche 911 GT3 R fir seng Ronn 1:43,478 Minutte gebraucht. Dat waren 0,046 Sekonne manner, wéi de Renger Van Der Zande um Honda NSX GT3 gebraucht huet. Op Plaz 3 koum d'Team vun Audi Sport Team Car Collection mam Mattia Drudi aus Italien.

An der 2. Sessioun hunn dunn awer déi aner Teams nach eng Schëpp dropgeluecht. Hei war et de Porsche Wierkspilot Matt Campbell, dee fir GPX Racing d'Beschtzäit vun 1:42,697 gefuer ass. Den Dylan Pereira war nees de Séiersten a sengem Team, et ass awer just duergaange fir déi 9. Zäit am General.

Am Nuetstraining huet dunn Audi dominéiert. De Christopher Haase war mat 1:42,840 de Séiersten, virum Sheldon Van der Linde um BMW M6 GT3. Plaz 4 war Lechner Racing, nees mam Dylan Pereira.

Timing

Freideg

10:50 am – 12:35 pm: Pre-qualifying

2:45 pm – 3:45 pm: Qualifying

4:25 pm – 4:40 pm: Pole shootout (Top 10)



Samschdeg

Midday – 9:00 pm: Race (Kyalami 9 Hour)

