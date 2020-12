E groussen Dram ass vum Formel-1-Pilot Lewis Hamilton an Erfëllung gaangen. Hie gouf vun der Queen zum Ritter geschloen. Op d'mannst emol virtuell.

Nodeems den Hamilton 2008 schonn den "Order of the British Empire" fir seng aussergewéinlech Leeschtungen an der Sportswelt krut, gouf e Mëttwoch eng Schëpp dropgeluecht. De Rekord-Champion mat senge 7 WM-Titele gouf vun der Kinnigin Elizabeth II zum Ritter geschloen an dierf an Zukunft mat "Sir Lewis" ugeschwat ginn.

2020 war en erfollegräicht Joer fir de 35 Joer ale Formel-1-Pilot. Dës Joer huet hien de Rekord vum Michael Schumacher mat 95 Victoirë gebrach.