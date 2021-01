Op der 2. Etapp huet den Nasser Al-Attiyah dominéiert a verbessert sech am General op Plaz 3. Bei de Motorrieder huet de Joan Barreda e Méindeg dominéiert.

Den Al-Attiyah (Toyota) ass a 4 Stonnen an 3 Minutten d'Beschtzäit um Méindeg gefuer, dat viru Peterhansel (Mini) a Sainz, och op Mini. Am General ass den Duo Peterhansel/Boulanger elo de Leader, dat mat enger Gesamtzäit vu 7 Stonnen 17 Minutten an 18 Sekonnen. Op Plaz 2 komme Sainz/Cruz op 6min37 an op Plaz 3 Al-Attiyah/Baumel op 9min14.

Bei de Motorrieder huet den Honda-Pilot Barreda um Méindeg sou richteg opgedréint a sech d'Féierung am General geholl. Och de Ricky Brabec (Honda) ass nees vir mat dobäi, dëst no senger zweeter Plaz op der 2. Etapp. Plaz 3 goung vun de Pablo Quitanilla op Husqvarna. Am General dominéiert aktuell Honda, mat Barreda a Brabec op den zwou éischte Plazen. Hannendru kënne de Ross Branch op Yamaha. Beschte KTM-Pilot ass aktuell de Skyler Howes op Plaz 8, dat scho mat 9min31 Réckstand.

© AFP-Archiv

Den Dakar ass dëst Joer nees a Saudi-Arabien. 12 Etappen sti bis de 15. Januar um Programm.

Iwwersiicht vun den Etappen

Datum Start - Zil Distanz (Km) Wäertung (Km) 3.1. Jeddah - Bisha 622 277 4.1. Bisha - Wadi Ad-Dawasir 685 457 5.1. Wadi Ad-Dawasir - Wadi Ad-Dawasir 630 403 6.1. Wadi Ad-Dawasir - Riyadh 813 337 7.1. Riyadh - Buraydah 625 456 8.1. Buraydah - Ha'il 655 448 9.1. Roudag - - 10.1. Ha'il - Sakaka (M) 737 471 11.1. Sakaka (M) - Neom 709 375 12.1. Neom - Neom 579 465 13.1. Neom - Al-Ula 583 342 14.1. Al-Ula - Yanbu 557 511 15.1. Yanbu - Jeddah 452 225 GESAMT 7.646 4.767