Bei der Dakar Rally, déi zanter zejoert a Saudi-Arabien gefuer gëtt, sinn d'Auto- an d'Motorradpiloten e Freideg ongeféier an der Hallschent.

Viru genee 20 Joer war och de Lëtzebuerger Chrëscht Beneké mat sengem Motorrad bei dëser legendärer Wüste-Rally um Depart. De Franky Hippert huet beim fréiere Profi nogefrot, wat d'Faszinatioun vun der Dakar Rally ausgemaach huet, an ob dat haut och nach ëmmer de Fall ass.

Bléck op Dakar Rally / Reportage Franky Hippert

Den éischten Depart vun der Dakar Rally war 1978. Deemools huet et och nach Paris-Dakar geheescht. Aus Afrika ass et duerch Terrorwarnungen 2009 a Südamerika gaangen. D'lescht Joer gouf du vum Organisateur, der ASO, dat ass déi nämmlecht Firma, déi och den Tour de France am Cyclissem organiséiert, decidéiert, a Saudi-Arabien ze goen. An där ganzer Zäit goufen et deemno eng Rei Ännerungen, de Chrëscht Beneké:

"Grousst Abenteuer ass, dass de esou laang ënnerwee bass, net vill ze schlofe kriss. An Afrika waren d'Konkurrenten all ënnert sech, jiddweree krut dat nämmlecht ze iessen. A Südamerika an a Saudi-Arabien ass et net grad esou eidel wéi an der Sahara an Afrika. Et ass op sportlechem Plang awer och e ganz schwéieren Terrain."

Den haut 44 Joer ale Chrëscht Beneké huet awer scho festgestallt, datt d'Faszinatioun fir déi schwéierst Rally vun der Welt ofgeholl huet:

"Hautzedaags mat GPS ass den Abenteurcharme verluer gaangen, wa mer dann och nach vu Klimawandel asw. schwätzen, huet de Motorsport u Prestige verluer, an a Saudi-Arabien kommen dann och nach d'Mënscherechter dobäi. Fréier konnt een och all d'Motorrieder an d'Autoen zu Paräis gesinn, wéi se op gestallt waren, éier et dunn an Direktioun Afrika gaangen ass.

D'Arrivée vun der Editioun 2021 vun der Dakar Rally ass den nächste Freideg no 4.778 Wäertungskilometer.