E Sonndeg stoung bei der Dakar Rally déi 7. vun 12 Etappen um Programm.

Um Sonndeg stoung nom Roudag déi 7. Etapp iwwer 471 km vun Ha'il op Sakaka um Programm.

Bei den Autoe konnt sech um Enn den Yazid Al Rajhi (Toyota) duerchsetzen a wënnt no 2015 mol nees eng kéier eng Course. Hien hat e Virsprong vun 48 Sekonnen op de Stephane Peterhansel (Mini) an 1 Minutt a 15 Sekonnen op de Carlos Sainz (Mini).

Am General baut de Stephane Peterhansel säi Virsprong op den Nasser Al-Attiyah (Toyota) weider aus op 7 Minutten an 53 Sekonnen. Drëtten ass de Carlos Sainz op 41 Minutten a 7 Sekonnen.

Bei de Motoen ass et de Ricky Brabec (Honda) dee sech mat engem Virsprong vun 2 Minutten a 7 Sekonnen duerchsetze konnt. Op d'Plazen 2 an 3 kommen de Jose Ignacio Cornejo Florimo (Honda) an de Skyler Howes (KTM).

Am General huet de Jose Ignacio Cornejo Florimo elo d'Féierung virum Toby Price (KTM) iwwerholl an dat mat just enger Sekonn Virsprong. Drëtten ass de Sam Sunderland (KTM) op 2 Minutten an 11 Sekonnen.

Resultater am Iwwerbléck

Den Dakar ass dëst Joer nees a Saudi-Arabien. 12 Etappen sti bis de 15. Januar um Programm.

Iwwersiicht vun den Etappen

Datum Start - Zil Distanz (Km) Wäertung (Km) 3.1. Jeddah - Bisha 622 277 4.1. Bisha - Wadi Ad-Dawasir 685 457 5.1. Wadi Ad-Dawasir - Wadi Ad-Dawasir 630 403 6.1. Wadi Ad-Dawasir - Riyadh 813 337 7.1. Riyadh - Buraydah 625 456 8.1. Buraydah - Ha'il 655 448 9.1. Roudag - - 10.1. Ha'il - Sakaka (M) 737 471 11.1. Sakaka (M) - Neom 709 375 12.1. Neom - Neom 579 465 13.1. Neom - Al-Ula 583 342 14.1. Al-Ula - Yanbu 557 511 15.1. Yanbu - Jeddah 452 225 GESAMT 7.646 4.767