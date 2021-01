Op der 12. a leschter Plaz ass d'Ekipp vum Lëtzebuerger an hirer Kategorie an d'Wäertung komm. Mat hirem McLaren 2702 GT3 ware si just 26 Ronnen ënnerwee.

Bei der 12-Stonnen Course vu Bahrain hätt den Dylan Pereira als Drëtten mat sengem McLaren 720S GT3 an d'Course sollte goen, dat nom Edward Jones aus de Vereenten Arabeschen Emirater am dem Britt Lewis Wiliamson. Si hate ee vu just zwee Autoen, déi an der Pro Wäertung gefuer sinn, dat nieft engem weideren Auto aus hirer Ekipp 2 Seas Motorsport. Ma vun den 12 Stonne ware hiren Auto just knapp eng um Circuit. No engem Schued um Turoblader an der 26. Ronn war d'Course fir déi dräi Motorsport-Profie gelaf.

Bei den Aschreiwunge war och e ganz bekannten Numm ze fannen, deen normalerweis op 2 Rieder ënnerwee ass. Et war keen anere wéi den néngfache Motorradweltmeeschter Valentino Rossi. Den Italiener gouf mat senger Ekipp an engem Ferrari 488 GT3 (GT3 PRO-AM) de Véierten.

Gewonne gouf d'Course vun dem zweeten Auto vu 2 Seas Motorsport, gefuer vum Isa Bin Abdulla Alkhalifa, Ben Barnicoat a Martin Kodric. Si haten als eenzeg Ekipp 341 Ronnen hannert sech bruecht.

PDF: Fannt hei all d'Resultater