Den dräifache Schlussgewënner Nasser Al-Attiyah huet bei der 43. Editioun vun der Dakar Rally op der aachter Etapp weider Zäit am General guttgemaach.

De Katarer, deen 2011, 2015 an 2019 d'Dakar Rally gewonnen huet, huet e Méindeg scho säi véierten Etappesuccès bei der aktueller Editioun gefeiert an de Retard am General op de Rekordchampion Stephane Peterhansel verkierzt.

De franséische Mini-Pilot vum däitschen Team X-Raid huet no 375 Wäertungskilometer op der aachter Etapp nach e Virsprong vu 4 Minutten a 50 Sekonnen.

Iwwerdeems de Fransous Sebastian Loeb, Zweetplacéierte vun 2017, no zwee Platten opginn huet, dat hunn d'Organisateuren e Méindeg matgedeelt.

Bei de Motorrieder huet den Ignacio Cornejo (Honda) seng éischt Etappevictoire bei der Dakar Rally 2021 gefeiert a seng Féierung am General ausgebaut. Hien huet elo eng Avance vun enger Minutt a 6 Sekonnen op den Toby Price (KTM). Den Australier war e Méindeg deen Zweete ginn.

Fir de Xavier de Soultrait ass d'Course eriwwer. De Fransous ass schwéier gefall a gouf mam Helikopter an d'Spidol geflunn. Den Husqvarna-Pilot soll nom Accident bei Bewosstsinn gewiescht sinn.

Resultater am Iwwerbléck

Den Dakar ass dëst Joer nees a Saudi-Arabien. 12 Etappe sti bis de 15. Januar um Programm.

Iwwersiicht vun den Etappen

Datum Start - Zil Distanz (Km) Wäertung (Km) 3.1. Jeddah - Bisha 622 277 4.1. Bisha - Wadi Ad-Dawasir 685 457 5.1. Wadi Ad-Dawasir - Wadi Ad-Dawasir 630 403 6.1. Wadi Ad-Dawasir - Riyadh 813 337 7.1. Riyadh - Buraydah 625 456 8.1. Buraydah - Ha'il 655 448 9.1. Roudag - - 10.1. Ha'il - Sakaka (M) 737 471 11.1. Sakaka (M) - Neom 709 375 12.1. Neom - Neom 579 465 13.1. Neom - Al-Ula 583 342 14.1. Al-Ula - Yanbu 557 511 15.1. Yanbu - Jeddah 452 225 GESAMT 7.646 4.767