Et gouf scho méi laang driwwer geschwat - elo schéngt et kloer ze sinn: Den Optakt vun der neier Saison an der Formel 1 an Australien fält aus.

De Grousse Präis vu Melbourne an Australien sollt den 21. Mäerz gefuer ginn. Wéinst der Corona-Pandemie soll d'Course genee wéi den drëtte Grand-Prix vun der Saison den 11. Abrëll a China an d'Waasser falen. Dat mellt déi franséisch Noriichtenagence AFP a berifft sech op intern Quellen. Béid Coursse sollen an der zweeter Hallschent vum Joer nogeholl ginn. Donieft soll Imola, dat schonn déi lescht Saison wéinst de Corona-Turbulenzen agespronge war, nees eng Course organiséieren an dozou de Rendez-vous vu Shanghai iwwerhuelen. Dat zweet Lach kéint den 2. Mee Portimao/Portugal fëllen. Den Optakt vun der Saison, sollt de Grousse Präis vu Melbourne ofgesot ginn, wär den 28. Mäerz am Bahrain.