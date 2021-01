E Mëttwoch stoung bei der Dakar Rally déi 10. vun 12 Etappen um Programm.

Bei den Autoe konnt sech no 342 Wäertungskilometer den Yazid Al Rajhi (Toyota) duerchsetzen. Hie war 2 Minutten a 4 Sekonne méi séier wéi den Nasser Al-Attiyha (Toyota). De Leader Stéphane Peterhansel hat als Drëtten e Retard vun 2 Minutten an 53 Sekonnen.

Am General huet de Peterhansel zwou Etappe viru Schluss e Virsprong vu 17 Minutten an 1 Sekonnen op den Al-Attiyha.

De Motorrieder gëtt et ee Wiessel un der Spëtzt vum General. De Spuenier Ignacio Cornejo (Honda) ass op der 10. Etapp gefall. Hie konnt zwar duerno weiderfueren an ass d'Etapp op en Enn gefuer, ma no Récksprooch mat den Dokteren huet hie wéinst engem méigleche Risiko vun enger Gehiererschütterung opginn. Dëst ass schonn deen drëtten Abandon vun engem vun de Favoritten. En Dënschdeg hat den Toby Price (KTM) opginn an den Dag virdrun de Xavier de Soultrait (Husqvarna).

Déi 10. Etapp gouf um Enn vum Ricky Brabec (Honda) gewonnen. Neie Leader ass elo de Kevin Benavides (Honda), hien ass e Mëttwoch als Drëtten op 5 Minutten an 11 Sekonnen iwwert d'Arrivée gefuer. Hien huet am General e Virsprong vun 51 Sekonnen op de Brabec.

Resultater am Iwwerbléck

Den Dakar ass dëst Joer nees a Saudi-Arabien. 12 Etappe sti bis de 15. Januar um Programm.

Iwwersiicht vun den Etappen

Datum Start - Zil Distanz (Km) Wäertung (Km) 3.1. Jeddah - Bisha 622 277 4.1. Bisha - Wadi Ad-Dawasir 685 457 5.1. Wadi Ad-Dawasir - Wadi Ad-Dawasir 630 403 6.1. Wadi Ad-Dawasir - Riyadh 813 337 7.1. Riyadh - Buraydah 625 456 8.1. Buraydah - Ha'il 655 448 9.1. Roudag - - 10.1. Ha'il - Sakaka (M) 737 471 11.1. Sakaka (M) - Neom 709 375 12.1. Neom - Neom 579 465 13.1. Neom - Al-Ula 583 342 14.1. Al-Ula - Yanbu 557 511 15.1. Yanbu - Jeddah 452 225 GESAMT 7.646 4.767