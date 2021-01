E Freideg war déi lescht Etapp vun der 43. Editioun vum legendären Dakar Rally. Um Enn konnt de Stephane Peterhansel (Mini) eng weider Kéier feieren.

De 55 Joer ale Rekordchampion huet domat déi 14. Gesamtvictoire um Dakar a sengem Palmarès stoen. Hie konnt 8 mol d'Autokategorie fir sech entscheeden, huet virdrun awer och scho 6 mol um Motorrad gewonnen.

Zweete gëtt den Nasser Al-Attiyah op Toyota Hilux, dat mat 13 Minutten an 51 Sekonne Réckstand. De Spuenier Carlos Sainz huet zwar d'Schlussetapp gewonnen, gouf am General awer just den Drëtten, 1 Stonn a 57 Sekonnen hannert dem Gewënner.

Bei de Motorrieder geet d'Victoire un den Argentinier Kevin Benavides (Honda), virum Amerikaner Ricky Brabec (Honda) op 4min56 an dem Britt Sam Sunderland op KTM (+15min57).