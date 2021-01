Nieft dem Dylan Pereira sinn nach déi 3 Russen Andrey Mukovoz, Stanislav Sidoruk a Sergey Perekudov op dem Porsche 991-II Cup gefuer.

Den Auto mat der #909 kënnt a senger Klass op déi zweete Plaz, dat mat 20 Ronne Réckstand op den Porsche mat der Startnummer #991.

D'Ekipp vun DUWO huet no engem Crash musse 50 Minutten um Auto schaffen, fir en nees asazbereet ze maachen, wouduerch een natierlech all Chance op d'Klassevictoire quasi begruewe konnt. Um Enn war een deemno méi wéi zefridden mat der 2. Plaz an der Klass.

Den Dylan Pereira ass an der 991-Klass dann och d'Beschtzäit gefuer, dat mat enger Zäit vun 2:01,767.

De General

Gewonne gouf de General vum Auto mat der Startnummer #36. No 600 Ronnen haten den Axcil Jefferies, Frederic Fatien, Mathieu Jaminet, Julien Andlauer an Alain Ferté um Porsche 911 GR3 R 3min05 Virsprong op den Audi R8 LMS GT3 Evo 2019 vun Dries Vanthoor, Kelvin van der Linde, Louis Machiels, Benjamin Goethe a Frank Bird.