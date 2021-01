An der Formel 1 huet d'Ecurie Alpine, déi d'lescht Saison nach ënnert dem Numm Renault gefuer ass, mam Davide Brivio en neie Renndirekter.

Den Italiener war bis elo Teammanager am Moto GP vu Suzuki. De Brivio huet eng Experienz vun 20 Joer an der Motorradweltmeeschterschaft.

Seng genau Jobdescription steet nach net fest, ma et geet een dovunner aus, dass hien e méiglechen Ersatz fir den Cyril Abiteboul wäert sinn, dee Renault am Januar iwwerraschend verlooss hat. Et gëtt erwaart, dass de Brivio zesummem mam Marcin Budkowski wäert d'Geschécker vun Alpine leeden. Iwwert déi genee Rolleverdeelung vum 56 Joer alen Italiener wëll Alpine eréischt an noer Zukunft matdeelen.