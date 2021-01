De Fransous konnt sech fir déi 8. Kéier als Gewënner zu Monte Carlo feiere loossen an ass domat optimal an déi nei Saison gestart.

D'WRC-Rally-WM ass mat der Rally Monte Carlo an déi nei Saison gestart. Zanter en Donneschdeg sinn d'Pilote 14 Speciallen gefuer. Géint den aktuelle Weltmeeschter Sebastien Ogier op Toyota war an deene leschten Deeg kee Kraut gewuess. No 257,64 Kilometer hat de Fransous 32,6 Sekonne Virsprong op de Britt Elfyn Evans op Toyota. Op déi 3. Plaz fiert mat engem Retard vun 1 Minutt an 13 Sekonnen de Belsch Thierry Neuville op Hyundai.

Fir de Sebastien Ogier war et zäitgläich seng 50. Victoire am Rally-Zirkus.

Dës Saison si wéinst der aktueller sanitärer Kris bis ewell 12 Coursse geplangt.