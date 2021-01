D'Formel 1 huet e Freideg d'Zäite vun den Courssen an Europa fir déi nei Saison definitiv matgedeelt.

Den Depart ass all Kéiers um 15 Auer. Déi lescht Saisone war et ëmmer um 15.10 Auer. An de leschte Woche war och riets gaangen, datt et nees wéi fréier, um 14 Auer kéint lassgoen. Dat ass jo lo dann net de Fall. Den éischte Grand Prix ass den 28. Mäerz am Bahrain. Do ass den Start um17 Auer eiser Zäit. Am Abrëll ass dann mam Grousse Präis vun der Emilia Romagna um Circuit vun Imola déi éischt Course an Europa.