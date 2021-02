RTL Lëtzebuerg huet sech d'Rechter geséchert, fir d'FIA Formula 1 World Championship™ zu Lëtzebuerg wärend den nächsten 3 Saisonen ze diffuséieren.

Vun Enn Mäerz u ginn all d'Grand Prixe live op RTL Zwee an RTL Play gewisen.

D'Fans vun der Kinneksklass vum Automobilsport kënne sech elo freeën, well si wärend 23 Weekender all Grand Prix vun der Saison 2021 op RTL Zwee an RTL Play kënne kucken an dat mat Lëtzebuerger Kommentaren. Och de Porsche Supercup wäert nees Deel vum FIA Formula 1 World Championship™ sinn an och hei ginn all d'Evenementer live iwwerdroen.

Pole Postion am Sport

Mat der Formula 1® entwéckelt RTL Lëtzebuerg seng eenzegaarteg Offer am Free TV weider a confirméiert esou seng Pole Position als éischte Sport-Media zu Lëtzebuerg. Duerch RTL Lëtzebuerg huet de Public zu Lëtzebuerg elo ënnert anerem Zougrëff op d'Crème de la crème vum Automobilsport, vum internationale Vëlossport, dorënner den Tour de France an all grouss Klassiker, dobäi kommen de Futtball mat der Champions League, der Nations League an de European Qualifiers.

Niewent de groussen internationale Sporteventer wäert RTL Lëtzebuerg mat der RTL Sport Live Arena op rtlsport.lu och gläich seng national Couverture vun de Sportkompetitiounen ofdecken. D'RTL Sport Live Arena ass déi nei Sport-Plattform mat Live-Diffusiounen an och Replay vun alle Matcher an den ieweschten Divisiounen am Futtball, Basketball, Handball a Volleyball.

D'Formula 1® op RTL

Kuckt all d'Coursse vun der FIA Formula 1 World Championship™, ugefaange mam Grand Prix vum Bahrain den 28. Mäerz op RTL Zwee an RTL Play.