De Formel-1-Pilot Fernando Alonso war en Donneschdeg an en Accident mat engem Auto verwéckelt, wéi hien an der Schwäiz mam Vëlo ënnerwee war.

Wéi schlëmm d'Blessure sinn, doriwwer goufen et bis ewell nach keng Informatiounen. Säin Team Alpine F1 huet an engem Tweet en Donneschdeg den Owend awer bestätegt, dass um Freideg weider medezinesch Tester gemaach ginn.

Alpine F1 Team Statement pic.twitter.com/ateZJHITxj — Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) February 11, 2021

Den Accident ass 1 Mount geschitt, éier d'Testfaarte fir den Optakt vun der Formel-1-Saison lassginn. Den 28. Mäerz ass dann déi éischt Course am Bahrain. Dem Alonso säin Depart bei dëser Course soll awer net a Gefor sinn, heescht et aus dem enken Ëmkrees vum zweefache Formel-1-Weltmeeschter.