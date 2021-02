A gutt fënnef Woche fänkt déi nei Formel-1-Saison un. McLaren huet elo hiren neien Auto virgestallt.

Op den éischte Bléck huet sech net wierklech vill gedoen, mä de Motor an ee vun den zwee Pilote sinn nei.

D'Resultater bei Renault hu wuel net sengen Erwaardungen entsprach, dofir ass den Daniel Ricciardo elo bei déi Ekipp gewiesselt, déi sech d'lescht Joer hannert Mercedes a Red Bull déi drëtte Plaz an der Konstrukteurs-Weltmeeschterschaft geséchert huet. Hie gëtt Teamkolleeg vum Lando Norris, e jonke Pilot, deen awer schonn a seng drëtte Saison mat McLaren geet. "Mir sinn eng 10 Joer auserneen, also ech sinn deen Alen. Mä an der McLaren-Zäitrechnung ass hie vill méi al wéi ech. Mä mir wäerte gutt mateneen eens ginn, op an nieft der Streck. Mir hunn déi selwecht Dynamik, trotz dem Alterennerscheed. Déi Kombinatioun gëtt sécher ganz cool. Mir wäerten op engem Niveau fueren.", esou den Daniel Ricciardo.

Fir de Lando Norris geet et dës Saison drëms, fir ze beweisen, dass hien net nëmmen en Talent ass, mä dass hien och nieft engem Grand-Prix-Gewënner bestoe kann: "Den Daniel bréngt vill Erfarung mat, hien huet Coursse gewonnen, stoung um Podium... Fir mech ass et cool, fir vun him ze léieren. Net nëmmen, wat d'Fueren ugeet, mä och wéi hie mam Team interagéiert, wéi hie mat den Ingenieure schwätzt."

McLaren F1: MCL35M virgestallt © McLaren Media Centre

Hiren neien Auto ass op den éischte Bléck eng Copie Conforme vum leschte Joer. Eigentlech wollt d'Formel 1 dës Saison mat komplett neien Autoe fueren. Mä dës Technik-Revolutioun gouf corona-bedéngt ëm ee Joer verluecht. A fir Suen ze spueren, mussen d'Ecurien nach emol d'Autoe vum leschte Joer benotzen. Mat engem wichtege Changement: de Buedem muss elo no hanne méi schmuel zoulafen, fir esou d'Vitessen an de Kéieren ze reduzéieren.

Déi gréissten Erausfuerderung fir d'McLaren-Ingenieuren: si hunn trotz alle Restriktiounen den Auto vu Renault- op Mercedes-Motore missten ëmbauen. Den James Key, den techneschen Direkter vum McLaren-F1-Team explizéiert: "Mir hu quasi näischt däerfen änneren, obwuel dat fir den neie Motor néideg gewiescht wär. Mir hunn do vill Kompromësser misste maachen. Grouss Deeler vum Design vum Chassis a vun der Boîte sinn homologéiert, déi hu mir net däerften upaken, dat ass sécher alles suboptimal."

Wéi sech dëse suboptimale Kompromëss op der Pist ufillt, dat wäerten Norris a Ricciardo eréischt Mëtt Mäerz bei den offiziellen Tester am Bahrain erausfannen.