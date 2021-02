Den Duqueine D08 vu Racing Experience geet mat der Nummer 12 an der LMP3-Klass un den Depart, dat mat ënnert anerem de Bridder Gary an David Hauser.

Den Numm vum drëtte Pilot gëtt an noer Zukunft verëffentlecht.

An der European Le Mans Series (ELMS) stinn dëst Joer 6 Courssen uechter Europa am Kalenner. Déi meescht Strecke sinn dem Team vu Racing Experience bekannt, ausser dem Red Bull Ring zu Éisträich.

Eng weider Nouvelle ass dann déi, dass den David Hauser neie Generaldirekter vu Racing Experience gëtt. Hien huet decidéiert, sech zu 100% op d'Ecurie ze konzentréieren an et domat sengem Papp gläich ze maachen. De Christian Hauser bleift Teambesëtzer a weiderhin och e wichtege Member vum Team.

Den David Hauser mat duebeler Roll dës Saison. / © Paola Depalmas & Underground Pictures & Daniel Delien

Pressecommuniqué vu Racing Experience

Freitag, 19. Februar 2021, Luxemburg

Das Racing Experience Team freut sich, seine Teilnahme an der berühmten European Le Mans Series (ELMS) Meisterschaft für die Saison 2021 bekannt zu geben.

Letzten Freitag wurde die Nennliste offiziell veröffentlicht. Insgesamt wird das Feld aus dreiundvierzig Autos bestehen. Der Duqueine D08 Rennwagen von Racing Experience mit der Nummer 12 wird das Abenteuer in der LMP3-Klasse bestreiten, wo er sich mit sechzehn anderen Teilnehmern messen muss. Die Meisterschaft wird sechs Rennveranstaltungen in ganz Europa umfassen. Das Team kennt die meisten Strecken von ihren Michelin Le Mans Cup-Kampagnen in den Jahren 2019 und 2020, mit Ausnahme des Red Bull Rings in Österreich.

Die endgültige Fahrerbesetzung wird in Kürze bestätigt, aber zum ersten Mal seit 2017 werden sich die Brüder David und Gary Hauser zusammen mit einem dritten Fahrer wieder das gleiche Auto teilen, und zwar bei allen Veranstaltungen dieser Saison.

Eine weitere große Ankündigung ist die Bekanntgabe des neuen Geschäftsführers von Racing Experience: David Hauser. Er hat die Entscheidung getroffen, sich zu 100% auf das Team zu konzentrieren und in die Fußstapfen seines Vaters Christian zu treten, der weiterhin Teambesitzer und ein sehr erfahrenes und wichtiges Mitglied bleibt.

Christian Hauser, Team Besitzer von Racing Experience: "Die letztjährige Saison im Michelin Le Mans Cup spiegelte nicht ganz die Stärken und Kompetenzen unseres Teams wider und trotz unserer Bemühungen und auch einiger sehr positiver Qualifying-Ergebnisse und starker Rennleistungen lief nicht alles nach Plan. Unser Ziel ist es, die Situation in diesem Jahr zu ändern und deshalb ist über den Winter viel passiert. Wir haben unsere Bewerbung für die Europameisterschaft [ELMS] eingereicht und waren sehr erfreut, als wir unser Team am vergangenen Freitag auf der Nennliste sahen. Wir können es kaum erwarten, in die Saison zu starten!

Ich bin stolz, dass David [Hauser] die Rolle unseres Geschäftsführers übernehmen wird. Er kennt das Team, seit alles im Jahr 2000 begonnen hat. Er ist damit aufgewachsen und hat viel Zeit in die Entwicklung, aber auch in technische Verbesserungen investiert, dank seines Doppel-Master-Abschlusses in Maschinenbau. Es gibt keine bessere Person für diese Position und ich habe vollstes Vertrauen in ihn!

David Hauser, Geschäftsführer von Racing Experience und Fahrer: "Was für ein Start ins Jahr! Ich bin unglaublich dankbar für die Möglichkeit, hauptberuflich für Racing Experience zu arbeiten. Es ist eine große Herausforderung für mich und es wird ein sehr hohes Arbeitspensum sein, aber ich werde alles geben! Aus Fahrersicht ist die Teilnahme an der ELMS-Meisterschaft ein wahr gewordener Traum. Das Niveau der Konkurrenz ist extrem hoch und die Rennen dauern nun vier statt zwei Stunden [wie im Michelin Le Mans Cup]. Die Strategie wird eine entscheidende Rolle spielen. Ich kann es kaum erwarten, wieder ins Lenkrad zu fassen."

Gary Hauser, Racing Experience Fahrer: "Ich bin sehr glücklich, diese Saison in der ELMS-Meisterschaft zu fahren und mir das Auto mit meinem Bruder zu teilen. Ich freue mich auf spannende Fahr-Action! Wir haben definitiv ein Wörtchen mitzureden. Gemeinsam mit langsameren GT3-Autos, aber auch mit den schnelleren LMP2-Autos zu fahren, wird eine Herausforderung sein, aber ich bin insgesamt sehr zuversichtlich für die Saison."

Das Racing Experience Team wird sich nun auf einige Wintertests konzentrieren, bevor der offizielle Saisonauftakt auf der berühmten Rennstrecke von Barcelona in Spanien stattfindet. Zwei offizielle Testtage sind zu Beginn der Rennwoche geplant. Das Rennen selbst findet dann am Sonntag, 18. April, nachmittags statt.