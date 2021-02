D'Formel-1-Ekipp presentéiert hir nei Maschinne fir d'Saison 2021. No McLaren e Méindeg, war e Freideg den Tour un AlphaTauri, der 2. Ekipp vu RedBull.

Ugekënnegt war d'Presentatioun vun engem neien Auto. Mä wat an engem Video ganz artistesch an Zeen gesat gouf, ass nëmmen en ëmlackéierten Auto vum leschte Joer. Vum neien AT02 ginn et nëmmen e Grapp voll Fotoen, op deenen een awer och net wierklech vill méi erkennt.

D'Ekippe musse jo hir Autoe vun der leschter Saison recycléieren. Nieft obligatoreschen Aerodynamik-Modifikatiounen am hënneschte Beräich, sinn nëmme minimal Verbesserungen erlaabt. Den Teamchef Franz Tost léisst sech awer net ze vill an d’Kaarte kucken: “Wann ech mat den Ingenieure schwätzen, da si mir natierlech vill méi séier! Awer ech trauen hinnen net. Also net, dass se eppes Falsches soen, mä ech wëll wëssen, wou mir wierklech mat eiser Performance stinn, an do zielt nëmmen een eenzege Krittär, an dat ass d’Zäit um Circuit.”

De Pierre Gasly hat sech Hoffnunge gemaach, erëm zeréck bei Red Bull Racing ze kommen. Mä trotz senger Victoire zu Monza muss de franséische Pilot bei der zweeter Ekipp bleiwen. Red Bull mengt, hie kéint sech beim klengen italieneschen Team am beschte weiderentwéckelen. De Pierre Gasly geet trotzdeem optimistesch an déi nei Saison mat Alpha Tauri: “Si maache wierklech eng gutt Aarbecht. Mir si selwer éierlech mat eis, wat eis Stäerkten an eis Schwächten ugeet. Jidderee probéiert, Léisungen ze fannen. Et gi vill Punkten, wou mir eis verbessere mussen. Mä bon, dat gesi mir alles eréischt bei den éischten Tester.”

Nieft dem Pierre Gasly setzt Alpha Tauri dës Saison op e kompletten Newcomer. De Yuki Tsunoda ersetzt den Daniil Kvyat. Den 20 Joer ale Japaner gouf d'lescht Joer Drëtten an der Formel 2 an ass eréischt eng Kéier, bei engem Test am Dezember, Formel 1 gefuer. De Red-Bull-Junior: "Ech kucke vu Course zu Course. Elo konzentréieren ech mech emol op d'Tester am Bahrain, op de Bremspunkt an der éischter Kéier. Ech hu mir keng Ziler gesat. Ech wëll esouvill Punkte wéi méiglech kréien".

Spéitstens Mëtt Mäerz, bei den offizieller Tester, muss och AlphaTauri säi richtegen neien Auto virun d'Kamera loossen.