No senger Blessur an der leschter Saison ass et nach net ganz kloer, vu wéini un den sechsfache Champion nees kann un den Depart goen.

Säin Zil war et, fir den 6. a 7. Mäerz am Qatar emol ze testen, dat wäert de Marc Marquez eegenen Aschätzungen no awer net hikréien. Mëtt Mäerz da soll de medezinesche Check sinn. Den Honda-Pilot hofft, datt hien den 29. Mäerz, wann d'Course am Qatar gefuer gëtt, mat um Depart ka sinn. Sollt dat net klappen, wëll hien de 4. Abrëll respektiv spéitstens den 18. Abrëll beim Grand-Prix a Portugal un den Depart goen. De Marquez hat déi ganz lescht Saison verpasst, nodeem hie sech beim éischte Rennen zu Jerez a Spuenien den 19. Juli 2020 blesséiert hat.