Den 33-järegen Hyundai-Pilot louch vun e Freideg un a Féierung an huet der Konkurrenz keng Chance gelooss. Zweete gëtt de Kalle Rovanperä.

De Rally-Weltmeeschter aus dem Joer 2009 huet de Rally an der Arkris vun Ufank un ugefouert an huet seng Féierung bis zum Schluss verdeedegt. No 251,08 km hat den Ott Tänak e Virsprong vu 17,5 Sekonne virum Toyota Pilot Kalle Rovanperä. De Finn ass elo och neie Leader am General, dat well de Gewënner vu Monte Carlo Sebastien Ogier de ganze Weekend iwwer net u seng Leeschtungsgrenz uknäppe konnt. Op déi 3. Plaz fiert a Finnland de Thierry Neuville op Hyundai. Hien hat am Zil e Réckstand vun 19,8 Sekonnen op den Ott Tänak.

De Kalle Rovanperä huet am General elo 4 Punkte Virsprong op de Neuville. Déi nächste Rally gëtt vum 22-25 Abrëll a Kroatien gefuer.