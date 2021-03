Den 10. Mäerz gëtt den neie Ferrari SF21 virgestallt. D'Scuderia kënnt aus der schlechtster Saison zanter 1980.

Um Enn koum déi italienesch Ecurie nëmmen op déi 6. Plaz vum Klassement vun de Konstrukteuren. Mam neien Auto soll fir Ferrari alles besser ginn. Mee zu Maranello investéiert een net nëmmen an déi nei Saison, mee virun allem an d'Zukunft.

Hannert de Maueren ass an de leschte Wochen a Méint zu Maranello vill geschafft ginn. Et gouf fir d'Saison 2021 an en neie Motor investéiert. Dee soll virun allem op der riichter Streck méi séier ewéi d'lescht Saison sinn. Ob d'Daten aus dem Wandkanal dann och der Realitéit entspriechen, dat wäerten awer eréischt d'Tester Mëtt Mäerz zu Bahrain weisen. Mee bei Ferrari kuckt een net nëmmen op déi aktuell Saison, mee och op 2022, wou ganz vill nei Reegele wäerte kommen.

Dofir wäert de Boss vu Ferrari och net bei all GP present sinn. De Mattia Binotto wëll virun allem de Projet 2022 zu Maranello iwwerwaachen, dofir gouf et och intern eng grouss Restrukturatioun vum Personal an deelweis och vun de Piloten. De Carlos Sainz Jr huet de Sebastian Vettel ersat. De 26 Joer ale Spuenier kënnt vu McLaren an hofft am Ferrari op seng éischte Victoire.

E klenge Crash soll de Carlos Sainz am Ferrari awer scho gehat hunn. Trotzdeem ass ee ganz zefridde mam Spuenier, deen och anescht ewéi de Sebastian Vettel gutt mat sengem Teamkolleeg Charles Leclerc eens gëtt.

D'Tifosi waarden zanter dem GP vu Singapur 2019 op eng Victoire. D'Experte ginn och dovunner aus, dass den neien Auto méi séier wäert sinn. Hannert de Kulisse gëtt spekuléiert, dass de Motor vu Ferrari d'lescht Saison wéinst enger Strof vun der FIA net zu 100 Prozent gelaf ass. Dat misst déi nei Saison jo dann eigentlech besser ginn. An wann net da bleift nach ëmmer 2022.