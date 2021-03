Bei der Autosmarque aus Bayern gëtt et eng Ëmstrukturéierung am Motorsportberäich. De Mike Krack ass nees zanter 2014 onënnerbrach bei BMW.

Den 48 Joer ale Lëtzebuerger war ënnert anerem 2008 Chefrenningenieur an der Formel 1 bei BMW-Sauber vun de Piloten Nick Heidfeld, Robert Kubica an Sebastian Vettel. Et denkt een och haart bei der Mark mat den 3 Buschtawen driwwer no, mat Porsche nees an d'Formel 1 eranzeklammen.