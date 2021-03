De Weekend start d'Formel 1 mam Grousse Präis vu Bahrain an déi nei Saison.

E Freideg waren déi éischt zwee fräi Traininge vun der Formel-1-Saison 2021 am Bahrain. Béid Kéiere war et de Max Verstappen, deen déi séierste Ronn gefuer ass. Opgefall ass ënnert anerem och dem Lando Norris seng Leeschtung am zweeten Training, dee just 95 Dausendstel méi lues wéi de Verstappen war.

Allgemeng louchen d'Ecurien tëschent de Plazen 1 bis 15 no beieneen. Mat uewen dobäi ware Red Bull, Mercedes a McLaren. Eng Tendenz huet sech wärend dësen Trainingen a Richtung Red Bull a Mercedes gewisen.

PDF: D'Resultater vum 1. an 2. fräien Training

Ofgesi vun de ville Wiessele bei de Piloten, sinn et ënner anerem dës Saison 3 Rookien, déi mat un den Depart ginn. Dorënner de Yuki Tsunado (Alpha Tauri), Nikita Mazepin (Haas) an dem 7-fache Weltmeeschter Michael Schumacher säi Jong Mick Schumacher (Haas). Donieft ass et och de Retour vum Fernando Alonso.

Den drëtte fräien Training kënnt Dir e Samschdeg vun 13 Auer un am Livestream op RTL.lu an op RTL Play suivéieren. De Qualifying an d'Course vum Grousse Präis vu Bahrain gëtt live op RTL ZWEE an am Livestream op RTL.lu diffuséiert.