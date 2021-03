De Max Verstappen op Red Bull séchert sech d'Pole virum Lewis Hamilton an dem Valtteri Bottas op Mercedes.

Fir de Sebastian Vettel gouf et an der neier Saison am neien Auto vun Aston Martin nees eng Enttäuschung an ass als 18. schonn am Q1 ausgescheet. Eng weider Iwwerraschung am Q1 gouf et mam Yuki Tsunoda am AlphaTauri deen op déi 2. Plaz gefuer ass. Am Q2 war et fréi Schluss fir de Sergio Perez op Red Bull mat der 11. Plaz an och fir de Yuki Tsunoda war mat der 13. Plaz nom Q2 Schluss. Am Q3 huet de Max Verstappen seng Dominanz vum ganze Weekend ënner Beweis gestallt a sech kloer virum Lewis Hamilton d'Pole geséchert. De Valtteri Bottas kënnt op déi 3. Plaz.