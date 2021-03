Den aktuelle Weltmeeschter konnt sech zu Bahrain virum Max Verstappen an dem Valtteri Bottas duerchsetzen.

Nodeems sech e Samschdeg de Max Verstappen am Qualifying d'Pole Position séchere konnt, huet ee gesinn, dass et dës Saison mat Red Bull nach eng weider Ecurie wäert ginn, déi ee Wuert an der Course ëm de Weltmeeschtertitel matschwätze wëll.

Fir Mercedes ass et zum Optakt vun der neier Saison also vun der 2. an der 3. Plaz lassgaangen an no 4 Kéieren hat dann och schonn de Safety Car säin éischten Asaz. Den Nikita Mazepin vun Haas hat d'Kontroll iwwert säi Gefier verluer an hat doropshin éischter Feierowend wéi erwaart.

Den Hamilton konnt duerch e fréie Boxestopp Sekonnen op de Leader Max Verstappen gutt maachen a sech souguer d'Féierung huelen, nodeems den Hollänner méi spéit an der Course aus der Box komm ass. Trotzdeem war et un der Spëtzt weider spannend. Am Mëttelfeld sinn et dës Weidere vill Zweekämpf ginn, wou och de Vettel dacks mat derbäi war.

Zum Schluss vun der Course konnt de Max Verstappen da Ronn fir Ronn e puer Sekonne guttmaachen an den Hamilton doduerch op der 1. Plaz massiv ënner Drock setzen. Den aktuelle Weltmeeschter krut sech mat der Zäit awer net méi verteidegt a sou ass et dem Fuerer vu Red Bull 3 Ronne virun Enn gelongen ze iwwerhuelen. Domat war d'Course awer nach laang net fäerdeg, well den Hamilton quasi direkt nees kontere konnt. Et huet ee gemierkt dass och d'Pneue vum Max Verstappen net méi sou gutt gehalen hunn a sou ass et him net eng weider kéier gelongen sech un d'Spëtzt ze setzen. Um Enn gëtt et also eng Victoire fir de Lewis Hamilton zum Optakt vun der neier Saison.