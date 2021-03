Zanter dësem Joer gëtt d'Karting-Pist zu Monnerech vum ACL bedriwwen. Vum 1. Abrëll u kënnen d'Cliente vun neie Kartinge profitéieren.

Dat gëllt souwuel fir Kanner, grad ewéi och fir Erwuessener.

Et ginn och reservéiert Slote fir lizenzéiert Piloten, wou déi d'Karting-Pist fir sech notze kënnen.

De Gerant vun der Pist, de Fabien Recht, präziséiert, dass all déi sanitär Mesuren getraff goufen, fir dass d'Sécherheet fir jiddereen op a ronderëm d'Pist assuréiert ass. D'Material gëtt no all Notzung desinfizéiert a geschwë wier et och méiglech, online kënne säi Kart ze reservéieren.

D'Karting-Pist ass vun dënschdes bis samschdes vun 10.30 bis 12.30 Auer op, grad ewéi vun 13.30 bis 18.30 Auer.

Weider Informatioune ginn et op www.acl.lu/karting oder via Telefon um +352 37 90 01.