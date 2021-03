Den Dylan Pereira huet mam Porsche Supercup nach eng Rechnung op. Hien wäert och 2021 am Lechner-911 starten.

2020 huet hie bei der leschter Course zu Monza den Titel am Supercup u säi Géigner Larry Ten Voorde verluer. 2021 wëllt den Dylan am Porsche Mobil1 Supercup nach emol ugräifen. Wéi Lechner Racing matdeelt, wäerten dat éisträichescht Team an de Lëtzebuerger Autosportler vum Joer nach emol zesummeschaffen.

Den Dylan wäert dobäi awer net am rosa Auto vum Haaptsponsor sëtzen, mä an engem gro-rouden 911 am Lechner-Design. Ënnert sengen Teamkolleegeen ass dann iwwregens och den Ayhancan Güven. Den tierkesche Pilot, mat deem de Pereira sech scho vill häerzhaft Dueller op der Piste geliwwert huet, wiesselt vum Team Alméras bei Lechner Racing.

Ee Grond firwat den Dylan Pereira nach eng Saison am Supercup fiert, ass den neie Cup-911. Den neie Modell op Basis vun der Generatioun 992 huet net nëmme méi Leeschtung wéi säi Virgänger (510 amplaz 475 PS), mä soll och a Saache Fuerwierk e grousse Schrack no vir gemaach hunn. Porsche versprécht, dass d’Ronnenzäite minimal erofginn.

Fir den Dylan Pereira ass et den drëtte Programm 2021. Hien geet och an der Laangstrecke-Weltmeeschterschaft WEC op engem Aston Martin Vantage GTE vun TF Sport an am ADAC GT-Masters op engem 911 GT3 vum Team Bernhard un den Depart. Et sinn net nëmmen dräi komplett verschidde Championnater, mä och dräi ganz verschidden Autoen, aus dräi ënnerschiddleche Kategorien (Cup/GT3/GTE).

Dat ass eng ganz speziell Erausfuerderung, esou de Lëtzebuerger Sportzaldot: „Et ass en Challenge, well ech permanent den Auto wiesselen, mä ech wëll alles ginn, fir dat ze packen, wat ech d’lescht Joer verpasst hunn: de Supercup-Titel. Ech hoffen, ech kann de Walter éiren, andeems ech den Titel erëm heem bréngen.“ De Grënner vum Lechner-Team an de groussen Ënnerstëtzer vum Dylan, de Walter Lechner, ass am Dezember 2020 verstuerwen.

Den neien Teamchef Robert Lechner freet sech, dass den Dylan Pereira dem Team nach eng Saison erhale bleift: „Mat senger grousser Erfahrung a sengen Erfolleger déi lescht Joren, ass den Dylan dëst Joer sécher en Titelfavorit.“

Zwou Supercup-Manchen iwwerschneide sech awer mat der WEC respektiv de GT-Masters. De Weekend vum 18. Juli muss de séiere Lëtzebuerger sech tëscht WEC Monza a Supercup Silverstone decidéieren, den 12. September misst hie gläichzäiteg an der Lausitz (GT-Masters) an zu Monza (Supercup) sinn. Donieft gëtt et den 13. Juni nach eng weider Iwwerschneidung tëscht WEC (Portimao) a GT-Masters (Spielberg). Wéi ee Championat bei Iwwerschneidunge Prioritéit huet, décidéiert den Dylan Pereira je no Tabellesituatioun.

De Porsche Mobil1 Supercup wäert iwwregens 2021 grad ewéi d’lescht Joer vun RTL iwwerdroe ginn.

Hei de komplette Kalenner mat allen 18 Weekender, wou den Dylan Pereira eng Course am Agenda stoen huet.