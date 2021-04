An der MotoGP stoung e Sonndeg déi zweete Course vun der Saison um Programm. D'Piloten hunn nees Statioun um Losail Circuit zu Doha gemaach.

E Sonndeg huet sech an der MotoGP de Fabio Quartararo op Yamaha d'Victoire beim Grousse Präis vun Doha geséchert. Op d'Plazen 2 an 3 sinn de Johann Zarco op Ducati an de Jorge Martin och op Ducati gefuer.

A senger eréischt zweeter Course an der MotoGP war de Jorge Martin (Pramac Ducati) vun der éischter Plaz aus an d'Course gaangen, dat ass 2013 fir d'leschte Kéier engem Rookie gelongen - dem Marc Marquez. De Martin louch quasi déi ganz Course un der Spëtzt, konnt an de leschten dräi Ronnen awer de Yamaha-Pilot Fabio Quartararo net méi halen. E puer Kéiere viru Schluss huet hien och nach säin Teamkolleeg Johann Zarco misste laanscht loossen.

No sengen zwou zweete Plaze läit de Johann Zarco un der Spëtzt vum General.

Top 10 vun der Course

1 20 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 42:23.997

2 5 Johann Zarco Pramac Racing Ducati 42:25.454 + 1.457

3 89 Jorge Martin Pramac Racing Ducati 42:25.497 + 1.500

4 42 Alex Rins Team Suzuki MotoGP Suzuki 42:26.085 + 2.088

5 12 Maverick Vinales Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 42:26.107 + 2.110

6 63 Francesco Bagnaia Ducati Team Ducati 42:26.639 + 2.642

7 36 Joan Mir Team Suzuki MotoGP Suzuki 42:28.865 + 4.868

8 33 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing KTM 42:28.976 + 4.979

9 43 Jack Miller Ducati Team Ducati 42:29.362 + 5.365

10 41 Aleix Espargaró Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 42:29.379 + 5.382

Resultater vun der Moto2

1 22 Sam Lowes Elf Marc VDS Racing Team Kalex 39:52.702 20

2 87 Remy Gardner Red Bull KTM Ajo Kalex 39:52.892 + 0.190 20

3 25 Raúl Fernández Red Bull KTM Ajo Kalex 39:56.073 + 3.371 20

4 72 Marco Bezzecchi Sky Racing Team VR46 Kalex 39:59.491 + 6.789 20

5 79 Ai Ogura Idemitsu Honda Team Asia Kalex 40:09.342 + 16.640 20

6 37 Augusto Fernández Elf Marc VDS Racing Team Kalex 40:09.589 + 16.887 20

7 13 Celestino Vietti Sky Racing Team VR46 Kalex 40:09.956 + 17.254 20

8 62 Stefano Manzi Flexbox HP 40 Kalex 40:09.985 + 17.283 20

9 97 Xavier Vierge Petronas Sprinta Racing Kalex 40:10.217 + 17.515 20

10 21 Fabio Di Giannantonio Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 40:10.869 + 18.167 20

Resultater vun der Moto3

1 37 Pedro Acosta Red Bull KTM Ajo KTM 38:22.430 18

2 40 Darryn Binder Petronas Sprinta Racing Honda 38:22.469 + 0.039 18

3 23 Niccolo Antonelli Avintia Esponsorama Moto3 KTM 38:22.912 + 0.482 18

4 16 Andrea Migno Rivacold Snipers Team Honda 38:22.944 + 0.514 18

5 27 Kaito Toba CIP - Green Power KTM 38:23.081 + 0.651 18

6 28 Izan Guevara GasGas Gaviota Aspar Gas Gas 38:23.138 + 0.708 18

7 71 Ayumu Sasaki Red Bull KTM Tech 3 KTM 38:24.235 + 1.805 18

8 6 Ryusei Yamanaka CarXpert PruestelGP KTM 38:24.287 + 1.857 18

9 5 Jaume Masiá Red Bull KTM Ajo KTM 38:24.305 + 1.875 18

10 55 Romano Fenati Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 38:24.397 + 1.967 18