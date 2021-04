Am Alter vu 74 Joer ass dëse Weekend de Fransous Christian Debias an Tunesien un de Folge vun engem Hiereschlag gestuerwen.

Den Debias war 1998 Lëtzebuerger Automobil-Biergmeeschter an huet tëscht 1979 an 2001 ronn 60 Lëtzebuerger Biergcourssen gewonnen, ënner anerem eleng 11 Mol zu Luerenzweiler a véier Mol zu Eschduerf, mee och Courssen wéi Diddeleng, Rëmerschen, Heeschdref, Zëtteg, Wolz oder Noumer stinn a sengem Palmarès.

Domat ass hien deen Pilot mat bei wäitem deene meeschten Victoirë bei Biergcourssen hei zu Lëtzebuerg.

Den Debias war 1975 franséischen Formel Renault-Champion, ee Joer nom Didier Pironi an ee Joer virum spéideren Formel 1-Weltmeeschter Alain Prost. Hien war 3 mol franséische Biergchampion, hat 1978 ee ganz schwéieren Accident bei den 24 Stonne vu Le Mans, no deem hien Deeg laang am Koma louch, hien ass awer och 3 Mol bei der Rallye Paris-Dakar un den Depart gaang an huet 1991 d’24 Stonnen Äis-Kurs vu Chamonix gewonnen.