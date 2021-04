Zu Portimao a Portugal ass déi 3. Manche vun der MotoGP gefuer ginn. De Yamaha-Pilot Quartararo huet nom Qualifying och d'Course gewonnen.

An der MotoGP goung de Fabio Quartararo op Yamaha vun der Pole Position an d'Course, virum Alex Rins (Suzuki) an dem Johann Zarco (Ducati). Gespaant konnt ee sinn op d'Leeschtung vum Marc Marquez, deen no laanger Verletzungspaus elo a Portugal nees eng éischte Kéier an der Competitioun mat dobäi war. Hie war vu Plaz 6 gestart a konnt sech an der 1. Ronn direkt op Plaz 3 no vir kämpfen. E konnt déi Plaz awer net verdeedegen. De Zarco hat de beschte Start erwëscht.

D'Course war op 25 Ronnen ugesat. An der 5. Ronn huet den Jack Miller d'Kontroll iwwert seng Maschinn verluer an ass am Kies gelant. De Quartararo ass ëmmer besser eens ginn, wat d'Course méi laang gedauert huet. E konnt sech seng 1. Plaz zeréck erkämpfen.

Wéi nach 11 Ronnen ze fuere waren, huet et de Valentino Rossi erwëscht. Säi schlechte Qualifying huet en domat an der Course net konnten erëm gutt maachen. Den Alex Rins ass 7 Ronne viru Schluss vun der Streck ofkomm a seng Chancen op d'Victoire waren domat geplatzt. Déi Ronn drop war et um Johann Zarco fir erauszefléien.

Um Enn setzt de Quartararo sech op Yamaha duerch, virum Pecco Bagnaia (Ducati) an dem Joan Mir (Suzuki). De Marc Marquez koum op Plaz 7, 13,2 Sekonnen hannert dem Quartararo. Et war dem Quartararo seng 2. Victoire hannerteneen.

The most deserving of rounds of applause! 👏👏👏



7th on @marcmarquez93's return! Truly heroic scenes 💪#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/SJYqGoYEbQ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 18, 2021

Eng spannend Finall gouf et an der Moto3. Hei konnt sech um Enn de 16 Joer jonke Spuenier Pedro Acosta op KTM behaapten. Et war seng 2. Victoire an der 3. Course. Domat verdeedegt hien och seng 1. Plaz am Generalklassement. Op d'Plazen 2 an 3 koumen den Dennis Foggia an den Andrea Migno.

D'Resultater vun de Courssen

MotoGP

1. Fabio Quartararo (Yamaha)

2. Francesco Bagnaia (Ducati)

3. Joan Mir (Suzuki)

Moto2

Moto3

1. Pedro Acosta - Red Bull KTM Ajo

2. Dennis Foggia - Leopard Racing

3. Andrea Migno - Rivacold Snipers Team

De General

MotoGP

1. Fabio Quartararo - 61 Punkten

2. Francesco Bagnaia - 46 Punkten

3. Maverick Vinales - 41 Punkten

Moto2

Moto3

1. Pedro Acosta - 70 Punkten

2. Jaume Masia - 39 Punkten

3. Darryn Binder - 36 Punkten