Den Olivier Grotz deelt sech de Mercedes AMG GT3 mam Nico Bastien a mam Florian Scholze.

De Lëtzebuerger Olivier Grotz wiesselt vun der Ferrari Challenge bei dat däitscht Team GetSpeed, wou hien zesummen mam Nico Bastian a Florian Scholze op engem Mercedes AMG GT3 an der GT World Challenge Endurance untrëtt. An deem Kader fiert hien och bei de 24 Stonne vu Francorchamps Enn Juli 2021.

© Romain Scheffen

Den Olivier Grotz war jo scho mat Boutsen Racing am GT3-Championnat dobäi, an de Joren 2014 an 2015, wou hien zu Silverstone d'AM-Klass gewonnen huet.

Programm

Lass geet et vum 16.-18. Abrëll zu Monza (Italien) mat enger 3-Stonne-Course. Weider geet et vum 28.-30. Mee a Frankräich um Circuit Paul Ricard (1000 km), éier vum 29. Juli bis 1. August d'24-Stonne-Course zu Spa an der Belsch um Programm steet.

Vum 3.-5. September geet et weider um Nürburgring, éier vum 8.-10. Oktober zu Barcelona déi lescht Course geplangt ass.