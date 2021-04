Den ACL huet d'lescht Joer den Circuit iwwerholl an exploitéiert zanter dësem Joer d'Rennstreck och selwer.

Den 1. Abrëll huet déi nei Saison ugefaangen an e Freideg huet den Automobilclub seng neisten Aktivitéit offiziell virgestallt.

Zënter 1976 gëtt op der Pist zu Monnerech Kart gefuer. Formel-1-Stare wéi de Michael Schumacher an de Jano Trulli hunn hei hir Ronne gedréit. D'Famill, déi d'Karting-Pist Jore laang bedriwwen huet, wollt ophalen, den ACL huet dorops decidéiert, de Circuit z'iwwerhuelen. Den ACL wollt op deem Wee e Stéck Lëtzebuerger Motorsportgeschicht erhalen.

Den ACL huet 28 nei Gefier kaf, déi un d'Clientë verlount ginn. 10 Karts fir Kanner an 18 fir Erwuessener. Soss hätt ee wieder näischt an de Site investéiert. Ma dat soll awer geschwënn änneren. Den ACL plangt, fir de Site weider ze developpéieren an ze moderniséieren. Zesumme mat Architektebüroe wëll een Iddien ausschaffen an dann e koherente Projet realiséieren.