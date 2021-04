Fir Iwwerschneidunge mam Begriefnis vum Prënz Philip ze evitéieren, gouf de Qualifying vum GP vun der Emilia Romagna ëm eng Stonn no vir geréckelt.

De Qualifikatiounstraining um Circuit Enzo e Dino Ferrari ass elo e Samschdeg fir 14 Auer programméiert. Dat huet och Repercussiounen op déi fräi Trainingen, well am Reglement genee definéiert ass, wéi vill Stonnen tëschent den eenzelen Trainingsseancë leie mussen. Den Depart vun der Course ass wéi geplangt e Sonndeg um 15 Auer.

RTL iwwerdréit och den zweete Grand-Prix vun der Saison live: d'Trainingsseancen op eiser Digital-Plattform RTL PLAY an op RTL.lu (kommentéiert vum Tom Hoffmann), an d’Qualifikatioun respektiv d’Course (kommentéiert vu Serge Pauly a Franky Hippert) op RTL ZWEE, op RTL PLAY an op RTL.lu. D’Emissioun sonndes fänkt um 14.20 Auer un.

Hei den neien Horaire am Iwwerbléck

Freideg, 16. Abrëll, 11h00: 1. Training

Freideg, 16. Abrëll, 14h30: 2. Training

Samschdeg, 17. Abrëll, 11h00: 3. Training

Samschdeg, 17. Abrëll, 14h00: Qualifikatioun

Sonndeg, 18. Abrëll, 15h00: Course