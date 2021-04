Den neie Porsche 911 GT3 Cup-Auto ass ronn 1 bis 2 Sekonne méi séier, wéi den alen Auto. Den Dylan Pereira kämpft och dës Saison gären ëm den Titel.

Et war schonns méi laang gewosst, dass den Dylan Pereira dës Saison an der Laangstreckweltmeechterschaft an och am GT-Masters géif un den Depart goen. Zanter kuerzem ass elo awer och gewosst, dass hien och nees am Porsche Supercup mat dobäi ass.

Dylan Pereira nees am Porsche Supercup am Asaz

Hei gouf hien déi leschte Saison hannert dem Hollänner Larry ten Voorde Vice-Champion. De Lëtzebuerger Automobilsportler vum Joer fiert och dës Saison nees an engem Auto vu Lechner Racing. Allerdéngs, an do muss ee sech dru gewinnen, net méi an deem vum Haaptsponsor.

Dylan Pereira: Ech war ganz spéit mat hinnen am Gespréich. Du ware schonns BWT Autoen versprach un de Güven an de Simmenhauer. Et ass awer eigentlech egal. Bei Lechner ass et einfach esou, dass all Auto ka gewannen. Am deem Sënn gëtt all Auto virbereet. Egal op BWT Auto oder net.

De Porsche 911 vun der leschter Saison huet net méi vill mat deem ze dinn, mat deem den Dylan Pereira elo probéiert de Supercup fir sech ze entscheeden.

Dylan Pereira: Grondsätzlech méi op Aerodynamik gebaut. Mat 510 och méi Päerd. Do ass also méi Leeschtung dran. Méi Downforce. Och bannen ass et méi modern, méi Racing. D'Steierrad ass anescht. Den Auto ass vill méi schnell. Ongeféier eng bis zwou Sekonnen um Tour. Dat ass schonns extrem. Porsche huet do eng gutt Aarbecht gemaach. Emol kucke wéi ech domadder eens ginn. Et misst awer klappen.

Déi éischte Course vum Porsche Supercup ass den 1. Mee zu Spa-Francorchamps.

RTL ass dëst Joer och nees mat dobäi an iwwerdréit d'Coursse vum Porsche Supercup LIVE.