An enger chaotescher Course behält de Max Verstappen e kale Kapp a ka sech virum engem furiose Lewis Hamilton an dem Lando Norris d'Victoire sécheren.

Nom éischte GP vun der Saison am Bahrain, dee vum Weltmeeschter Lewis Hamilton an engem spannenden Zweekampf géint de Max Verstappen gewonne gouf, ass de Start vun der 2. Course an der Saison spektakulär ugaangen. Bei naasser Strooss huet den Hollänner op Red Bull e perfekte Start higeluecht an ass laanscht de Lewis Hamilton gefuer. Béid Fuerer hu sech awer touchéiert, bei där de aktuelle Weltmeeschter säin Frontfligel beschiedegt huet. Kuerz dorops ass de Safety-Car op d'Stréck komm, dat, well am hënneschte Feld de Latifi no enger Kollisioun mam Mazepin vun der Streck ofkomm ass.

Och de Mick Schumacher huet d'Kontroll iwwert säin Auto verluer an huet sech un der Box en neie Fligel missen huelen. Nom Restart huet sech de Max Verstappen e Virsprong op d'Konkurrenz konnten erausfueren. Den zweete Red-Bull-Fuerer Sergio Pérez krut no engem Iwerhuelmanöver wärend der Safety Car-Phase eng 10-Sekonnen-Stop-and-Go-Strof opgebrummt. Nodeems d'Course d'Impressioun ginn huet, si hätt sech berouegt, ass et bannent enger Ronn richteg hektesch ginn. Fir d'éischt ass de Lewis Hamilton vun der Streck ofkomm, kuerz dorops ass et zu engem heftegem Crash tëscht dem Russel a Bottas komm. Béid Fuerer hunn de Auto konnte selbststänneg verloossen. D'Course gouf doropshin awer ënnerbrach, dat well d'Stréck voller Stecker louch.

⚠️ SAFETY CAR (LAP 33/63) ⚠️



Russell and Bottas have a huge coming together into Tamburello and are both out of the race



Both drivers are out of the car and okay#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/Y0xWuGm8Mb — Formula 1 (@F1) April 18, 2021

Nom Restart huet de Lewis Hamilton, dee so sengem Fuerfeeler bis op Plaz 9 zeréck gefall ass, Plaz fir Plaz gutt gemaach. Nodeems en de Charles Leclerc op Ferrari iwwerholl huet ass et dem Mercedes Pilot 3 Ronne viru Schluss och nach gelongen de Lando Norris ze kropen a kennt um Enn op déi 2. Plaz. Déi drëtt Plaz ass fir de Lando Norris. De Ferrari Pilot Leclerc klasséiert sech als 4. Fir de Verstappen ass et déi 11. Victoire an der Formel 1.

Iwwerdeems ass et beim Sebastien Vettel net wierklech ronn gelaf. Um Enn muss dem Däitschen säin Auto an der Box ofstellen.