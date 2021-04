De Fransous huet sech e Sonndeg bei der 1. Rallye Kroatien an der Geschicht vun der WRC mat enger Avance vu Sechs Zéngtelssekonne virum Evans behaapt.

An der Rallye-Weltmeeschterschaft war et e Sonndeg bei der Rallye Kroatien bis déi lescht Sekonn ganz spannend. Um Enn huet de Sébastien Ogier (Toyota) sech d'Victoire geséchert, well den Elfyn Evans (Toyota) an der leschter Kéier nach e Feeler gemaach huet. De Virsprong vum Fransous um Enn Sechs Zéngtelssekonnen. Den Ogier huet och d'Power Stage gewonnen. Den Thierry Neuville (Hyundai) ass den Drëtte ginn. De Belsch hat e Réckstand vun 8 Sekonnen.

No dräi Manchë läit den Ogier am General mat 61 Punkten a Féierung. Zweeten ass den Neuville mat 53 Punkten an Drëtten den Evans mat 51 Punkten.

Fir den Ogier gouf et e Sonndeg de Moien e klenge Schreckmoment. Den Toyota-Pilot war um Wee op den Depart an een Accident verwéckelt. Säin Auto gouf op der Säit beschiedegt, ma zum Gléck war de Schued net all ze grouss, esou datt hie konnt weiderfueren.