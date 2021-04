D’Formel 1 muss och dëst Joer de Grand Prix a Kanada wéinst der Pandemie annuléieren.

De Weekend vum 13. Juni gëtt elo zu Istanbul de Grand-Prix vun der Tierkei gefuer. Et gouf scho méi laang Diskussioune ronderëm de Grand-Prix vu Kanada, deen eigentlech den 13. Juni gefuer sollt ginn. Et goung dobäi ëm d’Reesrestriktiounen an ëm d’Quarantänsvirschrëften. Wien a Kanada areese wëllt, muss obligatoresch 14 Deeg a Quarantän.

D’Formel 1 hat gehofft, dass d’Autoritéite fir d’Teams an d’Piloten eng Ausnam géif maachen. Et war geplangt, dass de ganze F1-Zirkus an isoléierten Hoteller zu Montreal logéiere géifen a mat isoléierte Bussen op de Circuit gefouert géife ginn. Dat Sécherheetskonzept ass de kanadeschen Autoritéiten awer offensichtlech net duergaangen.

Well d’F1 den éischte Juni-Weekend zu Baku fiert, wär et logistesch iwweregens guer net méiglech gewiescht, zwou Wochen a Kanada a Quarantän ze goen. Dofir verzicht d’Formel 1 grad ewéi d’lescht Joer op hire Montreal-Ausfluch. Wéi d’Formel-1-Organisateuren an hirem Communiqué betounen, géif en sech awer schonn drop freeën, fir 2022 erëm um Circuit Gilles Villeneuve op der Ile Notre-Dame unzetrieden.

Ersatz ass iwweregens och scho fonnt, an zwar spréngt Istanbul an. Den 13. Juni gëtt elo deemno de GP vun der Tierkei gefuer.

RTL Lëtzebuerg wäert och dës Course live iwwerdroen.