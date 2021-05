De Lëtzebuerger ass bei sengem Debut mam Aston-Martin-Team TF Sport op déi 2. Plaz an der Kategorie GTE-AM gefuer.

E Samschdeg ass bei der Laangstrecke-Weltmeeschterschaft (WEC) mat de 6 Stonne vu Spa déi éischt Manche vun der Saison gefuer ginn. Bei dëser Course huet den Dylan Pereira säin Debut beim Aston-Martin-Team TF Sport gefeiert. No 6 Stonne Course ass de Lëtzebuerger mat sengen Teamkolleegen an der Klass GTE-AM op déi zweete Plaz gefuer.

Toyota huet iwwerdeems déi éischt Manche mat Buemi, Nakajima an Hartley virun enger Alpine an dem 2. Toyota gewonnen.

Am Kader vun der WEC zu Spa ass och de Porsche Carrera Cup Däitschland a Benelux gefuer ginn. Hei huet de Carlos Rivas an der Klass ProAM gewonnen. Donieft war och DUWO Racing am Porsche Benelux Cup um Depart.