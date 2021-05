Fir de Fabio Quartararo gouf et no senger Victoire am Qualifying um Enn eng grouss Enttäuschung mat der 13. Plaz.

Zu Jerez a Spuenien stoung um Sonndeg déi 4. Course vun der Saison an der MotoGP um Programm. De Leader am General, de Fabio Quartararo, konnt sech am Qualifying duerchsetzen, esou dass hien vun der éischter Plaz aus an d'Course goe konnt. De Quartararo hat allerdéngs kee gudde Start an d'Course. Hei war et den Jack Miller, deen am beschte gestart war, a sech sou un d'Spëtzt setze konnt. An enger chaotescher éischter Ronn koum et dunn och fréi zu zwou Chutten, bei deenen den Alex Marquez an de Brad Binder zu Fall koumen.

Un der Spëtzt konnt sech de Quartararo iwwerdeems erëm verbesseren a sou konnt hien op senger Yamaha de Miller erëm iwwerhuelen a sech ee klenge Virsprong erausfueren. 10 Ronne virum Schluss konnt sech de Miller mat senger Ducati awer iwwerraschenderweis nach eng Kéier géint de Quartararo wieren an dëser op der Riichter iwwerhuelen.

Um Enn hat sech de Miller dës Féierung net méi huelen gelooss a sou setzt hie sech a Spuenien duerch a ka seng zweete Victoire a senger Karriär feieren. Fir de Qartararo gouf et iwwerdeems ee batteren Dag. Duerch Problemer war de Fransous um Enn nach bis op déi 13. Plaz zréckgefall an domat verléiert hien och d'Féierung am General un de Francesco Bagnaia, deen um Sonndeg den Zweete gouf. Fir de Franco Morbidelli gouf et och ee Grond fir ze feieren, dëst no senger onerwaarter 3. Plaz zu Jerez.

An der Moto3 konnt de Pedro Acosta seng drëtte Victoire noenee feieren. An enger chaotescher Schlussphas konnt sech de Spuenier virum Romano Fenati a duerchsetzen, déi drëtte Plaz a Spuenien war iwwerraschend fir de Jeremy Alcoba. Am General steet den Acosta no 4 Coursë kloer un der Spëtzt.

An der Moto2 gouf et iwwerdeems eng Victoire fir de Fabio Di Giannantonio virum Marco Bezzecchi. Drëtte gouf hei de Sam Lowes. Den Di Giannantonio konnt domat seng seng éischte Victoire an der Moto2 feieren. Am General bleift et soumat weider ganz spannend.

D'Resultater vun de Courssen

MotoGP

1. Jack Miller

2. Francesco Bagnaia

3. Franco Morbidelli

Moto2

1. Fabio Di Giannantonio

2. Marco Bezzecchi

3. Sam Lowes

Moto3

1. Pedro Acosta

2. Romano Fenati

3. Jeremy Alcoba

De General

MotoGP

Francesco Bagnaia

Fabio Quartararo

Maverick Vinales

Moto2

Remy Gardner

Sam Lowes

Raul Fernandez

Moto3

Pedro Acosta

Niccolo Antonelli

Andrea Migno