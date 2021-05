De Britt konnt sech um Enn virum Max Verstappen an dem Valtteri Bottas duerchsetzen.

No der Victoire am Qualifying um Samschdeg vum Valtteri Bottas op Mercedes stoung um Sonndeg zu Portimao a Portugal d'Course um Programm. Um Enn konnt sech de Weltmeeschter Lewis Hamilton déi éischte Plaz sécheren a bleift domadder och Leader am WM-Klassement. De Mercedes-Pilot huet sech virum Max Verstappen op Red Bull an dem Valtteri Bottas um zweete Mercedes behaapt.

Nom Start blouf vir alles beim alen, de Bottas konnt seng Féierung verdeedegen, do hannendru waren et den Hamilton an de Max Verstappen. Fir de Kimi Räikkönen gouf et iwwerdeems ee Start fir ze vergiessen. De Finn war sengem Coequipier Giovinazzi hannendra gefuer an huet säin Alfa Romeo soumat missen ofstellen.

SAFETY CAR (LAP 2/66)



Nom Safety-Car war et de Verstappen, deen den Hamilton kasséiere konnt, a sech sou op déi 2. Plaz verbessere konnt, ma den Hamilton konnt sech 3 Ronne méi spéit erëm revanchéieren a sech erëm op déi 2. Plaz setzen. De 7-fache Weltmeeschter huet weider Drock gemaach an no 21 gefuerene Ronne konnt de Britt de Bottas iwwerhuelen a soumat war hien den neie Leader zu Portimao.

Den Hamilton konnt sech duerno Ronn fir Ronn liicht weider ofsetzen. Do hannendru war et iwwerdeems de Verstappen, deen de Bottas ënner Drock setze konnt an no engem Feeler vum Finn dësen och kasséiere konnt.

Um Enn sollt et och bei dëse Placéierunge bleiwen. Den Hamilton séchert sech domat déi zweete Victoire vun der Saison virum Max Verstappen op Red Bull. De Vainqueur vum Qualifying, de Valtteri Bottas koum um Enn op déi 3. Plaz virum Sergio Perez. Domat kann de Rekord-Weltmeeschter seng Féierung am General och ausbauen, et war seng insgesamt 97. Victoire an der Formel 1.