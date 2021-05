Et ass de Comeback vum Joer: de Fernando Alonso ass no zwee Joer Paus zeréck an der F1.

Hien ass nach ëmmer séier, mä seng Ecurie Alpine huet nach e bëssen Aarbecht viru sech. Zu Barcelona fiert de Weltmeeschter vun 2005 a 2006 säin Heem-GP. Am Duell Hamilton-Verstappen steet et am Moment 2:1. Kann de Sir Lewis seng Avance ausbauen oder kann de Max Max zu Barcelona ausgläichen? Suivéiert de FORMULA 1 ARAMCO GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2021 live op RTL Lëtzebuerg. #SpanishGP Commentaire: Tom Hoffmann Programm

Fräien Training, Livestream op RTL.lu an um RTL Play



Freideg, 7. Mee 2021: 11h25 – 12h35

Commentaire: Tom Hoffmann Freideg, 7. Mee 2021: 14h55 – 16h05

Commentaire: Tom Hoffmann Samschdeg, 8. Mee 2021: 11h55 – 13h05

Commentaire: Tom Hoffmann an Andrea Galleti Qualifikatioun, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE Samschdeg, 8. Mee 2021

Ufank vun der Emissioun: 14h54

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 16h05

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert Course, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE Sonndeg, 9. Mee 2021:

Ufank vun der Emissioun: 14h19

Départ vun der Course: 15h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 16h50

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert Saison-Kalenner 2021 7. bis 9. Mee: Formula 1 Aramco Gran Premio De España 2021

Circuit de Barcelona-Catalunya - Spuenien 20. bis 23. Mee: Formula 1 Grand Prix De Monaco 2021

Circuit de Monaco - Monaco 4. bis 6. Juni: Formula 1 Azerbaijan Grand Prix 2021

Baku City Circuit - Aserbaidjan 11. bis 13. Juni: Formula 1 Turkish Grand Prix 2021

Intercity Istanbul Park - Tierkei 25. bis 27. Juni: Formula 1 Emirates Grand Prix De France 2021

Circuit Paul Ricard - Frankräich 2. bis 4. Juli: Formula 1 myWorld Grosser Preis Von Österreich 2021

Red Bull Ring - Éisträich 16. bis 18. Juli: Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2021

Silverstone Circuit - England 30. Juli bis 1. August: Formula 1 Magyar Nagydíj 2021

Hungaroring - Ungarn 27. bis 29. August: Formula 1 Rolex Belgian Grand Prix 2021

Circuit de Spa-Francorchamps - Belsch 3. bis 5. September: Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2021

Circuit Zandvoort - Holland 10. bis 12. September: Formula 1 Heineken Gran Premio D’italia 2021

Autodromo Nazionale Monza - Italien 24. bis 26. September: Formula 1 VTB Russian Grand Prix 2021

Sochi Autodrom - Russland 1. bis 3. Oktober: Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2021

Marina Bay Street Circuit - Singapur 8. bis 10. Oktober: Formula 1 Japanese Grand Prix 2021

Suzuka International Racing Course - Japan 22. bis 24. Oktober: Formula 1 Aramco United States Grand Prix 2021

Circuit of The Americas - Amerika 29. bis 31. Oktober: Formula 1 Gran Premio De La Ciudad De México 2021

Autódromo Hermanos Rodríguez - Mexiko 5. bis 7. November: Formula 1 Heineken Grande Prêmio De São Paulo 2021

Autódromo José Carlos Pace - Brasilien 19. bis 21. November: Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2021

Melbourne Grand Prix Circuit - Australien 3. bis 5. Dezember: Formula 1 Saudi Arabian Grand Prix 2021

Jeddah Street Circuit - Saudiarabien 10. bis 12. Dezember: Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2021

Yas Marina Circuit - Abu Dhabi