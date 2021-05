De Romain Grosjean kritt nach emol d'Geleeënheet, F1 ze fueren. Um Castellet däerf de Fransous e ganzen Dag de Mercedes W10 testen.

Dem Romain Grosjean seng F1-Karriär goung d'lescht Joer mat engem spektakuläre Feier-Accident beim GP vum Bahrain op en Enn. Wéi duerch e Wonner huet hien dësen Accident iwwerlieft. Scho virdru war kloer, dass hien dëst Joer net méi an der Kinnekslass vum Autosport untriede géif. Nodeems säin Team Haas him gekënnegt hat, huet hie keng nei Ecurie fonnt. Nach während hien am Spidol louch, huet de Mercedes-Teamchef Toto Wolff him en Test an engem Mercedes-F1 versprach: "Ech wëll net, dass den Accident säi leschte Moment an engem F1-Auto ass. Seng lescht F1-Erënnerunge soll hien am Cockpit vun engem Weltmeeschter-Auto maachen!" Elo gëtt dat Versprieche Realitéit.

Enn Juni däerf de Romain Grosjean mam Lewis Hamilton sengem Mercedes W10 vun 2019 fueren. Fir unzefänken, dréint hien e puer Demoronne beim Grousse Präis vu Frankräich. Dënschdes duerno, den 29. Juni, also genee 7 Méint no sengem Accident, huet hien de Circuit Paul Ricard um Castellet ganz fir sech eleng, fir esou en emotionale Schlussstréch ënnert seng F1-Karriär ze zéien.

"Et wäert eng eemoleg Erfarung sinn, fir mat engem Weltmeeschter-Mercedes ze fueren. Ech soen dem Toto Merci. Wou ech deemools am Spidol louch, huet et mech extrem opgemontert, wou ech gelies hunn, dass hie mir dat versprach huet.", esou de Romain Grosjean. Och de Lewis Hamilton freet sech op dësen Optrëtt vum Fransous: "Mä e soll gutt op mäi W10 oppassen", gëtt de F1-Weltmeeschter am Mercedes-Communiqué zitéiert.

De Romain Grosjean, dee mëttlerweil an der amerikanescher Indycar ënnerwee ass, war viru Kuerzem an der Mercedes-Fabrik vu Brackley, fir dass den Auto op hien agestallt ka ginn a fir sech am Simulator op dësen Test ze preparéieren.