Grad zu Barcelona gesäit ee gutt, wéi een Auto eng gutt Aerodynamik huet a wéi een net.

Et ass den éischten Duebele Rendezvous vun der Saison. No Portimao a Portugal d'lescht Woch an der Victoire vum Lewis Hamilton op Mercedes, mécht de Formel 1 Zirkus dëse Weekend Statioun zu Barcelona fir de Grousse Präis vu Spuenien. Et ass e Grand Prix, deen eng grouss Aussokraaft fir de Rescht vun der Saison kann hunn.

Preview F1 Spuenien / Reportage Rich Simon

Et ass e Circuit, op deem d'Aerodynamik eng wichteg Roll spillt. Zu Barcelona gesäit een, wéi een Auto am deem Beräich richteg gutt ass, a wien do hannendru fiert. Wat d'Iwwerhuelmanöver uginn, waren där zu Portimao nach vill ze gesinn, dozou den Formel 1-Expert vun RTL Tëlee Lëtzebuerg Serge Pauly:

Effektiv ass Barcelona elo net bekannt, datt do vill iwwerholl gëtt. Et gouf eppes un der Kéier 10 geännert, mol kucken, ob dat eppes bréngt.

No engem wéi schwierege Start an d'Saison, fir hir Verhältnisser, leeft et bei Mercedes ëmmer besser. No Portugal fäerte schonn nees Formel 1-Supporter, datt et nees eng Dominanz vum Weltmeeschter Lewis Hamilton gëtt:

Ech géif net soen, datt Mercedes besser ass wéi Red Bull, de Lewis Hamilton schonn. Mä den Hamilton an de Max Verstappen sinn op engem Niveau.

Zu Barcelona ass et dann och den Heem-Grand Prix fir zwee Spuenier mam Carlos Sainz an mam Fernando Alonso. Et däerf ee besonnesch gespaant sinn, wéi sech den zweefache Weltmeeschter Alonso bei sengem Comeback no 2 Joer Paus beim Grousse Präis vu Spuenien schléit:

Hien deet sech nach schwéier. Zu Portimao huet een awer gesinn, datt hien nach de Bëss huet.

D'Fro, déi sech dëse Weekend stellt, ass, ob de Lewis Hamilton seng Avance un der Spëtzt vum Weltmeeschterschaftsklassement kann ausbauen, oder ob de Max Verstappen seng zweet Victoire vun der Saison kéint feieren.

An d'fräi Traininge kënnt Dir op rtl.lu suivéieren. De Qualifying e Samschdeg, an d'Course e Sonndeg ass dann och Live bei eise Kolleege vun Tëlee Lëtzebuerg op RTL Zwee.