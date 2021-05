De Mercedes-Pilot setzt sech virum Max Verstappen duerch a feiert seng 3. Victoire an dëser Saison.

Nodeems sech de Lewis Hamilton um Samschdeg seng 100. Pole a senger Karriär séchere konnt, stoung um Sonndeg d'Course um Circuit zu Barcelona um Programm. Virun der Course gouf sech virun allem un der Spëtzt ee spannend Duell tëscht dem Weltmeeschter Hamilton op Mercedes a sengem grousse Konkurrent Max Verstappen op Red Bull erwaart, deen als 2. an d'Course goung.

Direkt nom Start vun der Course stoung dann och den Duell tëscht dem Hamilton an dem Verstappen am Mëttelpunkt. Hei war et de jonken Hollänner, dee besser fort koum, a sech sou laanscht den Hamilton un d'Spëtzt setze konnt. Hannendru konnt sech iwwerdeems de Charles Leclerc op Ferrari op déi 3. Plaz verbesseren an de Bottas soumat iwwerhuelen.

Hannen am Feld gouf et iwwerdeems een Ausfall vum Yuki Tsunoda. Säin Alpha Tauri hat Problemer mam Motor a konnt soumat net weiderfueren.

LAP 9/66



⚠️ SAFETY CAR ⚠️



Tsunoda has ground to a halt at Turn 10#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/TOP5mq40WE — Formula 1 (@F1) May 9, 2021

Un der Spëtzt war et dat erwaarten Duell tëscht dem Verstappen an dem Hamilton. Den Hamilton hat et mat engem relativ fréien 2. Stopp probéiert a konnt sou ëmmer weider Buedem op de Verstappen guttmaachen. An der 60. Ronn war et dann och sou wäit an den Hamilton konnt den Hollänner attackéieren an och iwwerhuelen.

Um Enn konnt de Britt fir déi 5. Kéier noeneen zu Barcelona gewannen. Zweete gouf de Max Verstappen virum Valtteri Bottas, dee sech géint de Charles Leclerc op Ferrari behaapte konnt. Duerch seng 3. Victoire vun der Saison baut den Hamilton dann och seng Féierung am General aus.