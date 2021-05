Zanter dem leschte Summer hat den Dylan Perreira ganzer zwee fräi Weekender.

De Rescht vun der Zäit war de Lëtzebuerger Automobilsportler vum Joer ënnerwee, fir seng Pilotekarriär weider no vir ze dreiwen. Seng Presenz op auslännesche Courssen a seng gutt Resultater maachen aus dem Dylan Pereira ee perfekte Kandidat fir d'Promotioun am Beräich vum Sport "Let's Make it happen". Den Tim Hensgen erkläert.