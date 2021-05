Nieft WEC, Porsche Supercup an ADAC GT Masters, geet et fir den Dylan Pereira dëst Joer och op d'24h-Course um Nürburgring.

Den nächste Weekend fänkt zu Monaco de Porsche Supercup un. Um Depart ass dann och nees den Dylan Pereira. De Lëtzebuerger gouf dat leschte Joer hannert dem Hollänner Larry ten Voorde Vice-Champion an deem Cup. Den Dylan Pereira geet awer net nëmmen am Porsche Supercup un den Depart. Op de Lëtzebuerger wäert eng ganz chargéiert Saison.

Dylan Pereira: Dëst Joer fuere mir d´WEC Weltmeeschterschaft an der Endurance. Da fueren ech och nach GT Masters. Dat ass eng vun den beschte Championnater an Däitschland. An dann nach, wéi an de leschte Joren de Supercup am Kader vun der Formel 1. Ech sinn do Mediaméisseg top vertrueden. Vum Niveau hir ass et och dat héchst wats de fuere kanns, z.B. 24 Stonne vu Le Mans. Da fueren ech och nach 24 Stonnen um Nürburgring. Dat ass ee grousse Schratt fir mech, dass ech do kann Erfarung sammelen. Fir Zukunft ass dat ganz wichteg. Ech hunn am Summer just 2-3 Weekender wou ech fräi hunn. Tëscht de Weekender hu mir Testdeeg, fir dass mir um Weekend a Form sinn.

Déi éischte Course vum Porsche Supercup zu Monaco, gëtt den nächste Weekend live bei eis op der Télé iwwerdroen.