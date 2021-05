D’Formel 1 huet hiren Ausfluch an d’Tierkei gestrach. Schold sinn d’Corona-Restriktiounen an England.

D’lescht Woch huet déi englesch Regierung d’Tierkei op déi rout Lëscht gesat. Domadder muss jiddereen, deen aus der Tierkei an England areest, fir 10 Deeg an eng Hotelsquarantän. Dovunner betraff wären och déi meescht F1-Ecurien an d’TV-Produktioun. D’Formel1 wollt hire Mataarbechter dës Quarantän net zoumudden an och zäitlech wär et net opgaangen, fir pénktlech beim nächste Grand-Prix a Frankräich unzetrieden.

Dofir huet den F1-Management de Grand-Prix an der Tierkei den 13. Juni annuléiert. Dat war schonn den Ersatz fir de Kanada-Grand-Prix. Och Montreal gouf wéinst Quarantän-Bestëmmungen ofgesot. Hannert de Kulisse gouf nach probéiert, de Baku- an den Istanbul-Grand-Prix mateneen ze tauschen. Mä Baku wollt wéi geplangt um 6. Juni bleiwen, well déi Woch duerno ee Match vun der Futtball-EM zu Baku ass.

D’F1 hält awer drop, déi geplangten 23 Courssen duerchzeféieren. Als Ersatz fir d’Tierkei gëtt elo en duebele Grand-Prix an Éisträich gefuer. Schonn d’lescht Joer goufen zu Spielberg zwou Coursse gefuer: de GP vun Éisträich an de GP vun der Steiermark. Fir dat ze erméiglechen, gëtt de Grousse Präis vu Frankräich eng Woch no vir gezunn.

Hei d’Changementer am Iwwerbléck:

13. Juni: GP Tierkei annuléiert, keng Course

20. Juni: GP vu Frankräich

27. Juni: GP vun der Steiermark

4. Juni: GP vun Éisträich