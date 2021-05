Den Dylan Pereria ass zu Oschersleben seng éischt Course an der däitscher GT3-Meeschterschaft gefuer. An der Samschdes-Manche koum hien op déi 12. Plaz.

An der Qualifikatioun huet dem Dylan Pereira säin Teamkolleg Jannes Fittje de Porsche 911 GT3 R vum Team 75 Bernard op déi 18. Startplaz gestallt. Dat entsprécht net wierklech den Ambitioune vun der Equipe, mä de Jannes Fittje hat Pech mam Timing: „Wou eise Pneu um Peak war, wou de Jannes attackéiere wollt, koum e roude Fändel, a mir hu missten ofbriechen“, erkläert den Dylan Pereira

Den däitschen Teamkoleeg Jannes Fittje huet och den Depart iwwerholl, hie koum awer op engem Circuit, wou et net einfach war ze iwwerhuelen, net wierklech no vir. Réischt wou et an der Hallschent vun der Course ugefaangen huet mat Reenen, konnt den Duo Fittje/Pereira e puer Plaze gutt maachen, well aner Pilote vun der Piste gerutscht sinn. Um Enn bréngt den Dylan Pereira den 911 GT3 op der 12. Plaz iwwert d'Arrivée. Domadder sammelt de Lëtzebuerger bei senger Première an der däitscher GT3-Meeschterschaft direkt véier Punkten. Dem Pereira säi Resumé vun der Course: „Ech hunn eng mega Outlap (nom Boxestopp) gemaach, an hunn esou eng Plaz gutt gemaach. An dunn hunn ech nach e Lamborghini viru mir an e Feeler zwéngen. Du sinn ech och nach e Gap vu véier Sekonnen zougefuer. Dat ass de Beweis, dass mir séier sinn.“

Gewonne gëtt d'Course vum Mercedes-Duo Marciello/Buhk viru Bortolotti/CostaBalboa op Lamborghini a Feller/Mies op Audi. Um Sonndeg steet zu Oschersleben um 16.30 Auer eng zweete Manche um Programm. Bei der Sonndes-Course iwerhëllt de Pereira d’Qualifikatioun an déi éischt Haltschent vun der Course. Dës Course gëtt vun den däitsche Koleege vun RTL NITRO live iwwerdroen.

Zu Oschersleben war et dann och eng weider Manche vum Porsche Carrera Cup Däitschland. De Carlos Rivas huet eng weider Victoire an der ProAm-Klass gefeiert. Am General klasséiert de Lëtzebuerger sech als 17. Den tierkesche pilot Ayhancan Guven konnt dës Manche vum PCCD fir sech behaapten.