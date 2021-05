E Freideg de Moie beim Qualifying fir déi 1. Manche vum Porsche Supercup zu Monaco, ass et alles anescht wéi gutt gelaf fir de Lëtzebuerger Dylan Pereira.

Nom iwwerfuere vun engem Curb, ass wuel de Waasserkühler um Porsche 911 GT3 futti gefuer an den Dylan konnt keng gutt Zäit fueren. Dorausser resultéiert dann och just déi allerleschte Plaz (27) an der Startopstellung e Sonndeg. Do dierft et schwiereg ginn nach bis an d'Punkten ze fueren.

Gewonne gouf de Qualifying vum Titelverdeedeger Larry Ten Voorde, virum Jaxon Evans an dem Dorian Boccolacci.

RTL ZWEE, RTL.lu an RTL Play iwwerdroen d'Course e Sonndeg de Moien um 10.15 Auer LIVE, dat mat Commentaire vum Serge Pauly an Andrea Galleti.